В Улан-Удэ состоится встреча с поэтессой

Она прочитает стихи о Бурятии и известных людях республики



17 мая в столице Бурятии состоится творческая встреча «С любовью к тебе, моя Бурятия!». Она пройдёт в музее истории города Улан-Удэ, в рамках празднования столетия республики.



Участники мероприятия встретятся с Елизаветой Бильтриковой, членом союза писателей России, поэтом, автором стихов, эссе и песен. В программе прозвучат стихи и эссе о Байкале и о Бурятии; баллада о Михее Ербанове, основателе Бурят-Монгольской АССР; отрывок из поэмы, посвящённой Хамбо-ламе Этигелову; посвящения Цыден-Жапу Жимбиеву, Исаю Калашникову, Даши Намдакову, Михаилу Елбонову и другим; песни на слова и музыку Е. Бильтриковой. Об этом сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение: 12+.

