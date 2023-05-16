В Бурятии проведут Байкальские экономические чтения

В рамках чтений пройдёт международная научно-практическая конференция



В Бурятии состоятся Байкальские экономические чтения. Они пройдут 21 и 22 сентября на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Часть заседаний пройдёт на берегу озера Байкал, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Основу программы чтений составит международная научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент: современные вызовы, новые возможности и решения». Так, обсудить широкий круг теоретических и практических вопросов экономической науки и менеджмента предлагают научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и магистрантам вузов, научных учреждений России и зарубежных стран. Кроме того, к участию приглашаются специалисты-практики различных отраслей хозяйственной деятельности, представители региональных и муниципальных органов власти.



- Предусмотрены очная и заочная формы. Заявки для участия принимаются до 30 мая 2023 года, - отметили организаторы.



По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов, индексируемого в российском индексе научного цитирования. С подробными условиями участия в конференции можно ознакомиться сайте ВСГУТУ.



Возрастное ограничение: 0+.

