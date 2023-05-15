15 мая

14 мая

Популярное

В Иркутске обновят территорию «Знаменское предместье»

В Иркутске обновят территорию «Знаменское предместье»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Концепцию развития разрабатывали в течении трёх лет

В Иркутске на заседании градостроительного совета при губернаторе региона рассмотрели концепцию развития территории «Знаменское предместье» в столице области. Над её разработкой в течение почти трёх лет трудился коллектив градостроителей, инженеров, специалистов в различных отраслях под руководством заслуженного архитектора РФ Игоря Козака.

В концепции представлены перспективы изменений части областного центра общей площадью 626 гектаров от Знаменского монастыря до верхнего моста через Ушаковку и от ипподрома до Щаповской горы. Предусмотрена регенерация городской среды, которая здесь исторически сложилась и на сегодня устарела. Авторы предложили этапы обновления отдельных площадок: современную застройку жилыми и социальными объектами, благоустройство набережной, создание автомобильных, и вело- и пешеходных мостов и другое.

– Развитие предместья станет возможным благодаря реализации инфраструктурного проекта по строительству теплового луча на улицах Баррикад, Радищева, Ядринцева. Параллельно ведётся освоение участков в рамках проекта комплексного развития территории: на месте ветхого и устаревшего жилья будут построены современные многоквартирные дома и социальные объекты, уже в этом году обустроим новое общественное пространство на берегу реки Ушаковки, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

По информации главного архитектора Иркутска Антона Жукова, в ближайшей перспективе будут внесены изменения в генеральный план города, в правила земплепользования и застройки, а также скорректированы проекты планировки. Об этом сообщает администрация Иркутска.

Иркутск городское планирование урбанистика концепция развития

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Санкт-Петербурге выступит оркестр лам
В Санкт-Петербурге выступит оркестр лам
Общество, 15.05.2023
Священнослужители сыграют буддийскую музыку
В Иркутске обновят территорию «Знаменское предместье»
В Иркутске обновят территорию «Знаменское предместье»
Общество, 15.05.2023
Концепцию развития разрабатывали в течении трёх лет
В Бурятии заработала горячая линия по клещевому энцефалиту
В Бурятии заработала горячая линия по клещевому энцефалиту
Общество, 15.05.2023
Жителей проконсультируют эпидемиологи  
В Бурятии восстановили изуродованную въездную стелу
В Бурятии восстановили изуродованную въездную стелу
Общество, 15.05.2023
Недостающую букву «З» вернули на место
В Бурятии открылась новая школа на 450 мест
В Бурятии открылась новая школа на 450 мест
Общество, 15.05.2023
Она обошлась более чем в 900 млн рублей

В Иркутской области вековой юбилей отметила известная ангарчанка
В Иркутской области вековой юбилей отметила известная ангарчанка
Общество, 15.05.2023
Галина Моторина – уроженка Читинской области
В Бурятии прошёл всероссийский борцовский турнир
В Бурятии прошёл всероссийский борцовский турнир
Общество, 15.05.2023
Награды разыгрывались в 10 весовых категориях
В Бурятии обновят пешеходные тропы
В Бурятии обновят пешеходные тропы
Общество, 15.05.2023
Мероприятия пройдут в рамках программы «Больше, чем путешествие»
В Чите появится памятник джазмену и зона отдыха
В Чите появится памятник джазмену и зона отдыха
Общество, 15.05.2023
Московские скульптор и архитектор планируют установить памятник Олегу Лундстрему
Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата мира
Боксёр из Бурятии стал призёром чемпионата мира
Общество, 15.05.2023
Георгий Кушиташвили выиграл бронзу в Ташкенте
Лучницы Бурятии стали обладателями кубка России
Лучницы Бурятии стали обладателями кубка России
Общество, 15.05.2023
Женская команда республики победила в дисциплине «блочный лук»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^