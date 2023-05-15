Концепцию развития разрабатывали в течении трёх лет
В Иркутске на заседании градостроительного совета при губернаторе региона рассмотрели концепцию развития территории «Знаменское предместье» в столице области. Над её разработкой в течение почти трёх лет трудился коллектив градостроителей, инженеров, специалистов в различных отраслях под руководством заслуженного архитектора РФ Игоря Козака.
В концепции представлены перспективы изменений части областного центра общей площадью 626 гектаров от Знаменского монастыря до верхнего моста через Ушаковку и от ипподрома до Щаповской горы. Предусмотрена регенерация городской среды, которая здесь исторически сложилась и на сегодня устарела. Авторы предложили этапы обновления отдельных площадок: современную застройку жилыми и социальными объектами, благоустройство набережной, создание автомобильных, и вело- и пешеходных мостов и другое.
– Развитие предместья станет возможным благодаря реализации инфраструктурного проекта по строительству теплового луча на улицах Баррикад, Радищева, Ядринцева. Параллельно ведётся освоение участков в рамках проекта комплексного развития территории: на месте ветхого и устаревшего жилья будут построены современные многоквартирные дома и социальные объекты, уже в этом году обустроим новое общественное пространство на берегу реки Ушаковки, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
По информации главного архитектора Иркутска Антона Жукова, в ближайшей перспективе будут внесены изменения в генеральный план города, в правила земплепользования и застройки, а также скорректированы проекты планировки. Об этом сообщает администрация Иркутска.
В Иркутске обновят территорию «Знаменское предместье»
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