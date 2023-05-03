Участвовать можно всей семьёй
В Бурятии объявлен республиканский интернет-конкурс семейной песни «Песни Победы – Илалтын дуун», посвящённый 78-й годовщине Великой Победы. Сроки проведения: с 24 апреля по 15 мая.
В конкурсе предусмотрено семейное участие: допускаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет совместно с родителями и родственниками. Песни могут исполняться на любом языке.
К снятым видеороликам с исполнением песен нужно указать хештеги конкурса: #илалтындуун03 и #рцпвтсрб. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии споют «Песни победы»
Общество, Фото:
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