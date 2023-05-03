В Бурятии споют «Песни победы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участвовать можно всей семьёй



В Бурятии объявлен республиканский интернет-конкурс семейной песни «Песни Победы – Илалтын дуун», посвящённый 78-й годовщине Великой Победы. Сроки проведения: с 24 апреля по 15 мая.



В конкурсе предусмотрено семейное участие: допускаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет совместно с родителями и родственниками. Песни могут исполняться на любом языке.



К снятым видеороликам с исполнением песен нужно указать хештеги конкурса: #илалтындуун03 и #рцпвтсрб. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

