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На Байкале засняли на видео одинокую нерпу

На Байкале засняли на видео одинокую нерпу
Общество,  Фото:Инцидент | Иркутск
Она с любопытством смотрела на подъезжающих туристов

На озере Байкал на видео запечатлели одинокую нерпу. Она лежала на заснеженном льду и с любопытством смотрела на подъезжающих туристов. Пост опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».

Туристов обрадовала встреча с эндемиком.

- Байкальская нерпа, нам повезло! Привет подруга, красавица моя, - сказала автор видео.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на льду Байкала путешественники сняли на видео белька, искавшего лунку.

В марте нерпы облюбовали Малое Море озера Байкала, наделав там многочисленные отдушины-продухи.

нерпы Байкал

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