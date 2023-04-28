На Байкале засняли на видео одинокую нерпу

Она с любопытством смотрела на подъезжающих туристов
На озере Байкал на видео запечатлели одинокую нерпу. Она лежала на заснеженном льду и с любопытством смотрела на подъезжающих туристов. Пост опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».
Туристов обрадовала встреча с эндемиком.
- Байкальская нерпа, нам повезло! Привет подруга, красавица моя, - сказала автор видео.
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