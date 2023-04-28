На Байкале засняли на видео одинокую нерпу





На озере Байкал на видео запечатлели одинокую нерпу. Она лежала на заснеженном льду и с любопытством смотрела на подъезжающих туристов. Пост опубликовали в паблике «Инцидент|Иркутск».Туристов обрадовала встреча с эндемиком.- Байкальская нерпа, нам повезло! Привет подруга, красавица моя, - сказала автор видео.