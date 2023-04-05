На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку







Пользователи разделились на два лагеря: одних восхитил милый малыш, другие переживают, что туристы испугали малыша и теперь он не найдёт мать.



На Байкале бельками называют детёнышей нерпы, которые рождаются в густом белом мехе. Эта защитная окраска позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через полторы-две недели жизни начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.



Бельки рождаются в период с февраля до начала апреля. Длина тела новорождённого - от 50 до 70 см, а вес - от 2,5 до 4 кг. Первое время они не покидают логовища – дома, подготовленного мамой. Он сооружается под мощным слоем снега с отнырками для связи с водой. Через 20-30 дней нерпята с любопытством приступают к исследованию своего жилища и проделывают в нём несколько коридоров. Особо резвые бельки выбираются наружу.



Нерпы кормят молоком детёнышей до 2,5 месяцев.



- Встретить белька достаточно сложно. Но если встреча случится, мы рекомендуем не подходить близко к зверю и тем более не трогать его: иначе нерпёнок испугается, а «чужой» запах отпугнёт его маму и она не сможет заботиться о нём. Это равнозначно смерти малыша, - поясняли ранее в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Как сообщал «Байкал-Daily», нерпы в последнее время



Пользователи разделились на два лагеря: одних восхитил милый малыш, другие переживают, что туристы испугали малыша и теперь он не найдёт мать.На Байкале бельками называют детёнышей нерпы, которые рождаются в густом белом мехе. Эта защитная окраска позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через полторы-две недели жизни начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.Бельки рождаются в период с февраля до начала апреля. Длина тела новорождённого - от 50 до 70 см, а вес - от 2,5 до 4 кг. Первое время они не покидают логовища – дома, подготовленного мамой. Он сооружается под мощным слоем снега с отнырками для связи с водой. Через 20-30 дней нерпята с любопытством приступают к исследованию своего жилища и проделывают в нём несколько коридоров. Особо резвые бельки выбираются наружу.Нерпы кормят молоком детёнышей до 2,5 месяцев.- Встретить белька достаточно сложно. Но если встреча случится, мы рекомендуем не подходить близко к зверю и тем более не трогать его: иначе нерпёнок испугается, а «чужой» запах отпугнёт его маму и она не сможет заботиться о нём. Это равнозначно смерти малыша, - поясняли ранее в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Как сообщал «Байкал-Daily», нерпы в последнее время облюбовали Малое Море озера Байкала, наделав там многочисленные отдушины-продухи

На льду Байкала путешественники сняли на видео белька, искавшего лунку. Видео от туроператора «Даурия тур» сейчас распространяется в соцсетях.Детёныш нерпы очень бойко передвигался по льду и совсем не боялся людей.