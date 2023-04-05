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На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку

На Байкале туристы сняли на видео белька, искавшего лунку
Общество, 
Малыш очень бойко передвигался по льду

На льду Байкала путешественники сняли на видео белька, искавшего лунку. Видео от туроператора «Даурия тур» сейчас распространяется в соцсетях.

Детёныш нерпы очень бойко передвигался по льду и совсем не боялся людей.

 
Пользователи разделились на два лагеря: одних восхитил милый малыш, другие переживают, что туристы испугали малыша и теперь он не найдёт мать.

На Байкале бельками называют детёнышей нерпы, которые рождаются в густом белом мехе. Эта защитная окраска позволяет им оставаться незаметными на снегу. Через полторы-две недели жизни начинается линька, после которой шубка станет серебристо-серого оттенка.

Бельки рождаются в период с февраля до начала апреля. Длина тела новорождённого - от 50 до 70 см, а вес - от 2,5 до 4 кг. Первое время они не покидают логовища – дома, подготовленного мамой. Он сооружается под мощным слоем снега с отнырками для связи с водой. Через 20-30 дней нерпята с любопытством приступают к исследованию своего жилища и проделывают в нём несколько коридоров. Особо резвые бельки выбираются наружу.

Нерпы кормят молоком детёнышей до 2,5 месяцев.

- Встретить белька достаточно сложно. Но если встреча случится, мы рекомендуем не подходить близко к зверю и тем более не трогать его: иначе нерпёнок испугается, а «чужой» запах отпугнёт его маму и она не сможет заботиться о нём. Это равнозначно смерти малыша, - поясняли ранее в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Как сообщал «Байкал-Daily», нерпы в последнее время облюбовали Малое Море озера Байкала, наделав там многочисленные отдушины-продухи.

Байкал нерпы

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