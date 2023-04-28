Стартовал приём заявок на ХIII фестиваль «От чистого истока»
В Иркутской области идёт приём заявок на ХIII всероссийский фестиваль визуального творчества «От чистого истока». К участию приглашаются видеолюбители, творческие объединения, видеоклубы, дома и центры народного творчества, видеостудии, киношколы.
На фестиваль принимают видеофильмы, представляющие традиционную культуру, народное творчество, этнографию и историю народов России. Работы могут иметь любые языковые версии. У фильмов, представленных на национальном языке, должны быть субтитры на русском языке или закадровый перевод.
Жюри определяет лучшие работы в следующих номинациях: документальный фильм, анимационный фильм, телевизионный репортаж, видеоочерк, лучшая режиссёрская работа, лучший сценарий. Также вручат гран-при и специальный приз.
Фестиваль проходит в три этапа:
I этап (заочный) – приём заявок и экспертиза конкурсных работ (до 26 июня);
II этап (заочный) – конкурсные просмотры жюри фестиваля, определение победителей в номинациях (до 12 июля);
III этап (очный) – разбор работ победителей на встрече с лауреатами фестиваля, лекции и практические занятия от действующих специалистов сферы кино и телевидения, торжественная церемония награждения лауреатов и открытый показ их работ (28-31 июля, посёлок Хужир, Ольхонский район).
Заявки и видеофильмы принимаются до 26 июня на электронную почту: [email protected], сообщает Иркутский областной дом народного творчества.
Возрастное ограничение: 6+.
Ольхон примет всероссийский фестиваль визуального творчества
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