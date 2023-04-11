Мероприятие стартует 16 апреля
В Иркутске c 16 по 20 апреля пройдёт XV пасхальный музыкальный фестиваль «Повсюду благовест звучит». Мероприятие состоится в Иркутской областной филармонии.
- Концерты проведут солисты и коллективы филармонии, будет приглашён архиерейский мужской хор Иркутской епархии «Знамение» и хор Свято-Троицкого кафедрального собора из Ангарска, - отметила директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова.
Откроется фестиваль 16 апреля бесплатной видеотрансляцией песнопений из «Всенощного бдения» и «Божественной литургии» Московского синодального хора (дирижёр Алексей Пузаков) (6+). Показ пройдёт в рамках федерального проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» в концертном зале филармонии.
16 апреля в органном зале состоится органный Пасхальный концерт Дечебала Григоруцэ (6+) . В программе прозвучит музыка Чайковского, Варламова, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова, Вавилова, Григоруцэ.
18 апреля в концертном зале филармонии вниманию слушателей представят духовную музыку (6+) русских композиторов, в том числе Чеснокова и Беляева. На сцене выступят камерный хор Иркутской филармонии (главный хормейстер Елена Бояркина), архиерейский мужской хор Иркутской епархии «Знамение» и Иркутский филармонический русский оркестр под руководством Василия Моисеенко.
На закрытии фестиваля 20 апреля состоится концерт (6+) камерного хора филармонии и хора Свято-Троицкого кафедрального собора (Ангарск) из цикла «История России в песнях». Концерт будет посвящён русской поэзии в музыке. Для слушателей прозвучат хоровые произведения на стихи Пушкина, Фета, Лермонтова, Тютчева, Блока. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутске развернётся Пасхальный музыкальный фестиваль
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