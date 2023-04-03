03 апреля

02 апреля

Популярное

В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем

В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем
Общество,  Фото:пресс-служба минпланирования Забайкалья
ДАПП Староцурухайтуйский с 1 апреля заработал в полном режиме

Режим работы двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Староцурухайтуйский в Забайкалье на границе с Китайской Народной Республикой с 1 апреля возобновился в полном объёме. Это поможет разгрузить работу пункта пропуска МАПП «Забайкальск».

- С 21 марта в тестовом режиме через ДАПП прошло 50 единиц самоходной техники, в планах – пропускать через госграницу ежесуточно от 30 до 50 единиц, - рассказал вице-премьер правительства региона Владимир Петраков.

На данный момент заключён договор, предусматривающий реализацию мероприятий по реконструкции автомобильного пункта пропуска через границу России с объёмом финансирования 1,2 миллиарда рублей и сроком реализации до 2025 года.

Сейчас в Староцурухайтуе небольшая пропускная способность, которую позволит увеличить перестройка ДАППа. Транзит через пункт пропуска Староцурухайтуйский сократит транспортное плечо и ускорит доставку грузов в Хайлар на сутки. Пропускная способность пункта пропуска после реконструкции составит 700 грузовых транспортных средств в сутки и 3 миллиона тонн грузооборота в год.

По данным Читинской таможни, пост был временно закрыт в 2020 году. Возобновляет работу согласно официальному письму канцелярии иностранных дел г. Эргуна (КНР). До эпидемии коронавируса на таможенном посту оформлялась в основном свинцовая и цинковая руда на экспорт в КНР. Пассажиропоток через пункт пропуска был незначительным. Об этом сообщили в аппарате министра планирования и развития Забайкалья.
Китай Забайкальский край автомобильный пункт пропуска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
В Бурятии определили чемпиона по «Бухэ Барилдану»
Общество, 03.04.2023
Им стал спортсмен, представляющий Иволгинский дацан
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии выиграли 9 медалей первенства ДФО
Общество, 03.04.2023
Соревнования проходили в Якутии
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали первенства России
Общество, 03.04.2023
В копилке у спортсменов – две серебряные награды
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
В Бурятии завершилась «Студенческая весна»
Общество, 03.04.2023
Теперь сборная команда республики примет участие во всероссийском этапе фестиваля
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
В Бурятии завершился международный конкурс балетмейстеров
Общество, 03.04.2023
Гран-при выиграла преподавательница колледжа искусств
Борицы Бурятии завоевали медали первенства России
Борицы Бурятии завоевали медали первенства России
Общество, 03.04.2023
В копилке сборной: «золото» и «бронза»
Рыболов из Бурятии стал призёром кубка России
Рыболов из Бурятии стал призёром кубка России
Общество, 03.04.2023
Также он выполнил норматив мастера спорта
В Бурятии потеплеет до +12 градусов
В Бурятии потеплеет до +12 градусов
Общество, 03.04.2023
Местами ожидается снег
В Улан-Удэ водитель ваккумки попался на нехорошем поступке
В Улан-Удэ водитель ваккумки попался на нехорошем поступке
Общество, 03.04.2023
Он слил нечистоты прямо возле жилых домов
В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн
В райцентре в Бурятии построили школу искусств за 118 млн
Общество, 03.04.2023
Новое здание больше старого помещения почти в 10 раз
В Бурятии детей научили спасаться при провале под лёд
В Бурятии детей научили спасаться при провале под лёд
Общество, 03.04.2023
Для второклассников провели практическое занятие
Весна опаздывает в Бурятию – Гидрометцентр
Весна опаздывает в Бурятию – Гидрометцентр
Общество, 03.04.2023
Апрельское тепло так и не пришло в несколько российских регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^