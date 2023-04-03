В Забайкалье открыли пункт пропуска на границе с Китаем

Общество, Фото: пресс-служба минпланирования Забайкалья

ДАПП Староцурухайтуйский с 1 апреля заработал в полном режиме



Режим работы двустороннего автомобильного пункта пропуска (ДАПП) Староцурухайтуйский в Забайкалье на границе с Китайской Народной Республикой с 1 апреля возобновился в полном объёме. Это поможет разгрузить работу пункта пропуска МАПП «Забайкальск».



- С 21 марта в тестовом режиме через ДАПП прошло 50 единиц самоходной техники, в планах – пропускать через госграницу ежесуточно от 30 до 50 единиц, - рассказал вице-премьер правительства региона Владимир Петраков.



На данный момент заключён договор, предусматривающий реализацию мероприятий по реконструкции автомобильного пункта пропуска через границу России с объёмом финансирования 1,2 миллиарда рублей и сроком реализации до 2025 года.



Сейчас в Староцурухайтуе небольшая пропускная способность, которую позволит увеличить перестройка ДАППа. Транзит через пункт пропуска Староцурухайтуйский сократит транспортное плечо и ускорит доставку грузов в Хайлар на сутки. Пропускная способность пункта пропуска после реконструкции составит 700 грузовых транспортных средств в сутки и 3 миллиона тонн грузооборота в год.



По данным Читинской таможни, пост был временно закрыт в 2020 году. Возобновляет работу согласно официальному письму канцелярии иностранных дел г. Эргуна (КНР). До эпидемии коронавируса на таможенном посту оформлялась в основном свинцовая и цинковая руда на экспорт в КНР. Пассажиропоток через пункт пропуска был незначительным. Об этом сообщили в аппарате министра планирования и развития Забайкалья.

