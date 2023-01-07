Жительница Бурятии отметила 90-летие

Общество, Фото: администрация Джидинского района

Татьяна Бурлакова живёт в Джидинском районе



Жительница Джидинского района Бурятии Татьяна Георгиевна Бурлакова отметила 90-летний юбилей.



Татьяна Георгиевна участник трудового фронта, рассказали в районной администрации.



Заместитель главы района по социальному развитию Евгений Мункуев передал поздравления юбилярше:



«От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и значимое событие. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства».

