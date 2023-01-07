Татьяна Бурлакова живёт в Джидинском районе
Жительница Джидинского района Бурятии Татьяна Георгиевна Бурлакова отметила 90-летний юбилей.
Татьяна Георгиевна участник трудового фронта, рассказали в районной администрации.
Заместитель главы района по социальному развитию Евгений Мункуев передал поздравления юбилярше:
«От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и значимое событие. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства».
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, Фото:
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