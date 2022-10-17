Этим займётся инициативная группа «Тоонто нютаг – связь поколений»
В Бурятии создаётся инициативная группа «Тоонто нютаг – связь поколений», целью которой является сбор материалов по родословным бурят-монголов, сохранение в памяти потомков истории семей и родов. Группа будет создана при национальной библиотеке республики.
Идея создания группы родилась после успешной реализации проекта «Сэлэнгэмни — моя Селенга: родословные предания в воспоминаниях современников, биографические данные выдающихся представителей района». Авторами проекта стали краевед, журналист Доржи Намсараев и доктор исторических наук Любовь Абаева.
- Просим откликнуться представителей районов Бурятии и других мест проживания бурят-монголов. E-mail: [email protected], - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
В Бурятии соберут материалы по родословным бурят-монголов
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