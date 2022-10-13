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В Агинском округе проведут турнир по боксу памяти Иосифа Кобзона

В Агинском округе проведут турнир по боксу памяти Иосифа Кобзона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали сразятся юноши 2006-2007 и 2008-2099 годов рождения

С 19 по 22 октября в Агинском Бурятском округе состоится XVIII межрегиональный турнир по боксу памяти народного артиста СССР, Героя Труда России Иосифа Кобзона. Соревнования будут посвящены 85-летию со дня рождения И.Д. Кобзона и 85-летию Агинского Бурятского округа. Турнир пройдёт в посёлке Агинское, в спортивной школе олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, к участию в соревновании допускаются боксёры, имеющие подготовку не ниже 1, 2 юношеского разряда. Юноши 2006-2007 годов рождения выявят сильнейших в 13 весовых категориях: 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, свыше 80+кг. Юноши 2008-2009 годов рождения – в 16 весовых категориях: 37-40 кг, 42 кг, 44 кг, 46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг.

Программа соревнований

19 октября
15:00-18:00 - Комиссия по допуску спортсменов

20 октября
8:00-10:00 - Взвешивание участников соревнований
10:00 - Жеребьёвка
15:00 - Торжественное открытие
15:30 - Предварительные бои

21 октября
8:00-9:00 - Взвешивание участников соревнований
11:00 - Полуфинальные бои

22 октября
8:00-9:00 - Взвешивание участников соревнований
11:00 - Финальные бои, награждение, торжественное закрытие соревнований
18:00 - Отъезд делегаций

Возрастное ограничение 6+
Агинский Бурятский округ турнир бокс спорт

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