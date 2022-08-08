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В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях

В Агинском округе выбрали мастеров по приготовлению мяса на камнях
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Гастрофестиваль посетили более тысячи человек

6 августа в Агинском Бурятском округе состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс бурятской кухни «Агинская баранина на камнях «Хорхог-2022». Гастрономическое мероприятие посетило более одной тысячи человек. В их числе был основатель национальной премии «Russian Event Awards», всероссийской туристской премии «Маршрут года» и всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир» Геннадий Шаталов.

Своё мастерство приготовления агинской баранины на камнях продемонстрировали пять команд. Победителем фестиваля стала семья Цырена и Цыцыгмы Бороевых из села Чиндалей, ей вручили переходящий кубок, денежный приз, казан на 20 литров и электростанцию. Бороевы занимаются животноводством в местности Хүлэрэгтэ. Семью создали в 2005 году, растят 4 детей. Второе место заняли Болот Дондоков и Жаргалма Нимаева из Ага-Хангила, третье место досталось семье Мунко и Даримы Жалсаповых из Судунтуя. Мясо, приготовленное на камнях, смогли попробовать все желающие.

Фестивальный день украсили спортивные состязания по разбиванию хребтовой кости, стрельбе из лука по национальным правилам и игре «Шагай наадан». Команда «Бүргэд» из Ага-Хангила за 1 минуту и 1 секунду справилась с задачей и стала победителем эстафеты по разбиванию хребтовой кости. «Серебро» завоевали цаган-ольцы, бронзовую награду получили братья Митуповы из Ага-Хангила. В «Шагай наадан» среди мужчин победил Батор Цыденжапов, среди женщин – Соелма Цырендоржиева из Зуткулея.

В стрельбе из лука по бурятским правилам соревновались 108 лучников. Победителями стали Соелма Цырендоржиева, Насан Намсараев, Доржи Баясхаланов. Ласти мэргэнами были названы Доржи Баясхаланов, Лыгжима Сосорова, Соел Дугаров. В абсолютном первенстве победу праздновали Марина Тучинова и Бальжинима Багдаев. Лучшими исполнителями «бара» признаны Баир Чимитов и Дарма Ринчинов.

Также на фестивале были представлены изделия декоративно-прикладного искусства и художественных народных промыслов. Для детей работала игровая зона с батутами и сахарной ватой, был организован прокат на пони и лошади. Перед гостями выступили артисты национального театра песни и танца «Амар сайн». Завершилось мероприятие гранд-ёхором. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ фестиваль гастрономия спорт мясо

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