Период повышенной водности в Забайкалье продлится до 2030 года

Гидролог рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок в регионе
В Забайкалье сохраняется угроза подъёма уровней воды в малых реках с подтоплением пойм. Начальник отдела гидрологических прогнозов Читинского Гидрометцентра Юлия Балашова в эфире РТК «Забайкалье» рассказала о прогнозах на весенне-летний паводок. По её словам, период повышенной водности продлится в регионе до 2030 года.
- Период повышенной водности длится от 13 до 15 лет. В Забайкальском крае он начался в 2017 году. Предположительно он ещё продлится в регионе до 2030 года. Предварительный прогноз на весенне-летний паводок нам дают синоптики, и мы, учитывая их прогноз, даём предварительный прогноз или консультацию гидрологической обстановки в летний период на реках Забайкалья и доводим его до органов государственной власти и ГУ МЧС. Повышенную водность рек мы определяем по многолетним данным. Например, за Читинкой ведём наблюдение с 1936 года. По этим данным вычисляем максимальный, средний и минимальный уровень, - пояснила Юлия Балашова.
По её словам, этим летом особое внимание обращено к восточным и северным районам, где ожидаются сильные дожди.
- Наблюдение на постах ведём пока два раза в сутки: в 8:00 и в 22:00. Для каждого поста определены свои уровни выхода воды на пойму, отметки неблагоприятного явления и опасного явления, - добавила Юлия Балашова.
По оценке гидрологов, в ближайшие сутки рост уровней на реках восточных и северных районов продолжится с выходом воды на пойму, но пока угрозы населению не ожидается.
Отметим, что на Нерче, Амазаре, Могоче, Куэнге, Каренге, а также Ингоде уровни воды повысились от 19 до 67 сантиметров, на реке Нижняя Борзя — сразу 80 сантиметров. По прогнозу подъем ожидают на реках Шилка, Ингода, Чита, Чикой, Хилок, в верхнем и нижнем течении Онона, а также на Витиме.
Напомним, что 5 июля в связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках края проведено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комиссией решено ввести режим повышенной готовности на территории региона. Главам муниципальных образований поручено оперативно проводить мониторинг гидрологической обстановки, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Период повышенной водности в Забайкалье продлится до 2030 года
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