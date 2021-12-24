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В Бурятии энергетикам подарили макет ГРЭС

В Бурятии энергетикам подарили макет ГРЭС
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Макет сделали дети из центра дополнительного образования

22 декабря в городе Гусиноозёрск глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев поздравил коллектив Гусиноозёрской ГРЭС с Днём энергетика и с 45-летием запуска первого энергоблока.

В честь праздника, Гармаев вручил в подарок макет Гусиноозёрского ГРЭС коллективу. Подарок принял директор электростанции Максим Человечкин.

Макет изготовили дети из центра дополнительного образования в Гусиноозёрске, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Гусиноозёрская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье конденсационной электростанцией и одним из крупнейших предприятий Республики Бурятия. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, а также тепловой энергией город Гусиноозёрск.
Гусиноозерская ГРЭС

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