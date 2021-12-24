Макет сделали дети из центра дополнительного образования
22 декабря в городе Гусиноозёрск глава Селенгинского района Бурятии Станислав Гармаев поздравил коллектив Гусиноозёрской ГРЭС с Днём энергетика и с 45-летием запуска первого энергоблока.
В честь праздника, Гармаев вручил в подарок макет Гусиноозёрского ГРЭС коллективу. Подарок принял директор электростанции Максим Человечкин.
Макет изготовили дети из центра дополнительного образования в Гусиноозёрске, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Гусиноозёрская ГРЭС является крупнейшей в Забайкалье конденсационной электростанцией и одним из крупнейших предприятий Республики Бурятия. Станция обеспечивает электроэнергией потребителей Бурятии и соседних регионов, а также тепловой энергией город Гусиноозёрск.
В Бурятии энергетикам подарили макет ГРЭС
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