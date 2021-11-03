Ранее самостоятельную перепись на Госуслугах планировалось завершить 8 ноября
Самостоятельно заполнить электронную анкету всероссийской переписи населения жители России смогут вплоть до 14 ноября.
Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале «Госуслуги» на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись «позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны». Андрей Белоусов поручил Росстату и минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на «Госуслугах» до 14 ноября.
Ранее самостоятельную перепись на «Госуслугах» планировалось завершить 8 ноября, а до 14-го переписывать население только с помощью переписчиков.
На данный момент на «Госуслугах» переписывается каждый четвёртый участник всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось уже 63% жителей страны, порядка 20 млн человек — самостоятельно через этот портал.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 30 октября в Бурятии было переписано более 60 % населения.
Жители Бурятии смогут пройти перепись на «Госуслугах» до 14 ноября
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