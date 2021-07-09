Агинская шахматистка представит Россию на международных турнирах

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря



С 27 июня по 8 июля в Краснодарском крае прошёл третий этап «Туапсе-2021» международных соревнования «Шахматный фестиваль «Гран-при Чёрного моря». В рамках фестиваля состоялся этап кубка России по классическим шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 57 шахматистов из разных регионов России, в том числе шесть гроссмейстеров.



От Забайкальского края приняла участие женский мастер ФИДЕ Яна Жапова, которую сопровождал тренер, преподаватель Агинской районной детско-юношеской спортивной школы Александр Долсонов.



- По итогам соревнований Яна показала лучший результат среди женщин, набрав пять очков, и заняла 16 место. Стоит отметить первую в карьере Яны победу над международным гроссмейстером, также в активе упорные партии в верхней части турнирной таблицы с международным мастером и тремя международными гроссмейстерами, а также выигрыш у мастера ФИДЕ. Это позволило ей повысить свой рейтинг на 48,4 пункта, - рассказал начальник отдела развития физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев.



Также состоялось всероссийское соревнование 2021 года по быстрым шахматам – этап «Рапид Гран-при России», на котором Яна заняла третье место среди девушек 2002 года рождения и моложе.



С 31 июля по 19 августа Яна Жапова примет участие в международных шахматных турнирах «Radnickichess-2021» с нормой международного мастера. С 26 по 31 августа – в онлайн кубке мира по быстрым шахматам среди девушек до 14 лет.Он пройдёт в два этапа: предварительный отбор с 1 по 20 августа и финал с 26 по 31 августа. Во второй этап напрямую допущены шесть сильнейших шахматисток мира в возрастной группе до 14 лет, в том числе Яна, которая занимает четвёртое место в мировом рейтинге. В финальной стадии примут участие 16 спортсменок. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

