Школьники посоревнуются в изображении местных достопримечательностей
В Бурятии стартовал конкурс детских рисунков «Моя республика. Мой город» рамках празднования столетия республики. Участниками могут стать школьники от 8 до 14 лет.
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике (карандаш, цветной карандаш, мелки, гуашь, акварель, масло и т.д.). Главное условие – самостоятельное оригинальное изображение достопримечательностей республики. При этом изображаемый объект должен быть узнаваемым. Также участникам необходимо подписаться на страничку этнографического музея народов Забайкалья в Инстаграм (etno_museum03) и опубликовать работу на своей личной странице с хештегом #Нашэтномузей и #МояРеспублика03, отметив музей ссылкой @etno_museum03.
Заявки по форме и фотографии работ принимаются на электронную почту: konkurs_emtp@mail.ru, в теме письма необходимо указать «Заявка на участие в конкурсе «Моя Республика. Мой город». Приём работ закончится 5 сентября. Работы, отправленные после 5 сентября, рассматриваться не будут.
Награждение пройдёт в онлайн-формате. Каждый участник получит сертификат. Победителей конкурса наградят памятными дипломами, ценными призами и подарками.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к столетию республики
Общество, Фото:
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