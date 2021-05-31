Мероприятие проведут для юных забайкальцев
Фестиваль настольных игр в рамках праздника «Детство – яркая планета» пройдёт в международный день защиты детей в Чите. Мероприятие состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Шахматном парке.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, организаторы и партнёры мероприятия представят новые игры – турнирные, деревянные настольные и спортивные. Посетители смогут посостязаться в «Матрёшку», «Эластик», «Кульбутто», «Шаффлборд», «Настольный боулинг» и другие.
- Наших юных гостей ждут разнообразные площадки, которые заставят на время забыть о гаджетах и подарят возможность поиграть в свои любимые настольные, а также подвижные игры. В ходе фестиваля будет организована встреча с детскими писателями края. Кроме того, в честь праздника для маленьких посетителей пройдёт концерт с участием творческих детских коллективов города, - рассказали в детско-юношеской библиотеке имени Г.Р. Граубина.
Возрастное ограничение 6+
Чита примет фестиваль настольных игр
Общество, Фото:
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