62 осуждённых в Бурятии получат дипломы

Обучающиеся продемонстрировали членам экзаменационной комиссии свои теоретические знания и выполнили практические квалификационные работы.

Всего прошли обучение 25 швей, 15 поваров и 22 плотника. Все осуждённые получили квалификационные разряды. Впереди их ждёт торжественная церемония вручения дипломов, сообщили в УФСИН по Бурятии.







В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и женской колонии №7 в Улан-Удэ прошла итоговая аттестация осуждённых обучающихся в профессиональных училищах.В исправительной колонии №7 осуждённые женщины сдавали экзамены по профессиям «Повар» и «Швея», а в исправительной колонии № 1 – по специальности «Плотник».