62 осуждённых в Бурятии получат дипломы

Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и женской колонии №7 в Улан-Удэ прошла итоговая аттестация осуждённых обучающихся в профессиональных училищах.
В исправительной колонии №7 осуждённые женщины сдавали экзамены по профессиям «Повар» и «Швея», а в исправительной колонии № 1 – по специальности «Плотник».
Обучающиеся продемонстрировали членам экзаменационной комиссии свои теоретические знания и выполнили практические квалификационные работы.
Всего прошли обучение 25 швей, 15 поваров и 22 плотника. Все осуждённые получили квалификационные разряды. Впереди их ждёт торжественная церемония вручения дипломов, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены
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