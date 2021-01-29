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62 осуждённых в Бурятии получат дипломы

62 осуждённых в Бурятии получат дипломы
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые сдали итоговые квалификационные экзамены

В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске и женской колонии №7 в Улан-Удэ прошла итоговая аттестация осуждённых обучающихся в профессиональных училищах.

В исправительной колонии №7 осуждённые женщины сдавали экзамены по профессиям «Повар» и «Швея», а в исправительной колонии № 1 – по специальности «Плотник».

Обучающиеся продемонстрировали членам экзаменационной комиссии свои теоретические знания и выполнили практические квалификационные работы.

Всего прошли обучение 25 швей, 15 поваров и 22 плотника. Все осуждённые получили квалификационные разряды. Впереди их ждёт торжественная церемония вручения дипломов, сообщили в УФСИН по Бурятии.

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