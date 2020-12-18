В Бурятии состоится онлайн-фестиваль «Тypoмания»

Мероприятие проведут в 4 этапа с 23 по 24 декабря



С 23 по 24 декабря в Бурятии состоится республиканский туристский онлайн-фестиваль «Туромания». Целью мероприятия станет популяризация туризма, закрепление туристских навыков для учащихся, семейных групп, команд образовательных учреждений.



Фестиваль будет проходить в 4 этапа. 23 декабря пройдёт первый этап — творческий конкурс «Детский туризм Бурятии». Участникам предлагается самостоятельно выполнить творческую работу (плакат, рисунок, фотография на тему туризма Бурятии) и разместить её в Инстаграм с небольшим описанием, ФИО автора под хештегами #ДетскийтуризмБурятии и #Туромания #рцпвтсрб до 22 декабря.



В этот же день будет проведён второй этап — квест «Узнай Бурятию». Задача участников – найти на гугл-картах 21 точку. Каждая точка – это какая-либо достопримечательность Бурятии (природный, культурный, исторический памятник), про которую для участников приготовлен вопрос. Необходимо ответить на 21 вопрос о достопримечательностях республики. Ссылка на онлайн-вопросы будет дана 23 декабря в 15:00. Нужно сделать скриншот с гугл-карты найденной точки и выслать на почту mail.ru единым письмом. Задание необходимо выполнить в течение одного часа.



24 декабря состоится третий этап — онлайн-викторина «Юный турист». Она пройдёт по темам: виды туризма, ориентирование, топография, спортивный туризм, туристско-бытовые навыки. Участники открывают ссылки, размещённые в группе ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ в ВКонтакте и на сайте turizm03.ru. Даётся 30 минут для ответа на 30 вопросов отдельно для групп 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет.



Четвёртый этап — конкурс «Поход моей мечты». Участники должны подписаться на страницу РЦ ПВТС РБ в Инстаграм (centr_turizma03) и выложить видеоролик не более 3 минут с хештегами #Туромания, #Поход моеймечты и #рцпвтсрб до 24 декабря.



В командном зачёте фестиваля могут участвовать команды из 4 учащихся в возрастных группах 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и один педагог, а также семейные группы участников: 2 детей до 16 лет и 2 родителей в онлайн-викторине «Юный турист» и в конкурсе «Идём в поход». Индивидуальные участники в возрасте от 9 до 17 лет могут принять участие в четырёх конкурсах: творческий конкурс «Детский туризм Бурятии», квест «Узнай Бурятию», онлайн-викторина «Юный турист» и конкурс «Поход моей мечты».



Регистрация для участия в фестивале доступна до 21 декабря.



28 декабря пройдёт объявление победителей и призёров фестиваля, а также размещение информации на сайте и в социальных сетях. Награждение победителей состоится в Zoom в 14:00. Призы будут выдаваться с 28 по 30 декабря в отделе туризма и экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма РБ.



Возрастное ограничение 6+

