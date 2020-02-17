Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»

Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»



В объявленную афишу вошёл спектакль Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина.



С 20 по 28 мая пройдет VI межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске каждый чётный год.



«Ново-Сибирский транзит» – одно из самых значимых театральных событий за Уралом, который называют «Сибирской «Золотой маской». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 130. В состав экспертного совета вошли театральные критики, неоднократные члены советов и жюри «Золотой маски» Ирина Алпатова, Глеб Ситковский, Татьяна Тихоновец, Евгений Авраменко, Анна Банасюкевич, Владимир Спешков, Оксана Ефременко во главе с Олегом Лоевским. Практически все заявленные спектакли они увидели вживую или в записи и сформировали состав участников.



– Один из часто задаваемых вопросов: «Какими критериями руководствуетесь, когда собираете афишу фестиваля»?» Ответ один – мы берем хорошие спектакли, а плохие мы не берем. Все спектакли, которые есть в афише, – хорошие, – сказал на пресс-конференции председатель экспертного совета Олег Семенович Лоевский.



Премьера «Наводнения», вошедшего в афишу «Ново-Сибирского транзита», состоялась в ноябре 2019 года. Вдохновлённый фильмами в жанре «арт-хаус», Сергей Левицкий создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах».



История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Здесь нет конкретной эпохи, отсылок к определённому историческому периоду, мало самого Замятина. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.



Ещё один улан-удэнский спектакль «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной на IV межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит-2016» победил в номинации «Лучший спектакль большой формы». А заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марии Петровны Небылицы.



В мае Русский драматический театр отправится в Новосибирск, чтобы принять участие в фестивале, и поборется за награды в различных номинациях. На родной сцене «Наводнение» можно увидеть 12 и 13 марта, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

