Снегопад парализовал Улан-Удэ

- Подъехал трамвай и из дверей выпал кондуктор. Она долго не могла попасть внутрь и бегала от одной двери к другой, пытаясь попасть в вагон. А вот я в вагон так и не попал, пришлось ждать другой трамвай, - поделился улан-удэнец.

Однако ближе к восьми часам вечера транспортное сообщение наладилось, и горожане без труда добрались до дома.





