Снегопад парализовал Улан-Удэ

Накануне, 11 декабря, в Улан-Удэ пошёл обильный снегопад. Снег начался примерно в обеденное время и продолжался до вечера. Некоторые водители выбрали безопасную скорость движения и двигались очень медленно, чем раздражали других автолюбителей.
К вечеру пробки растянулись по всему городу и увеличились по времени. В вечерний «час пик» многие горожане с трудом могли уехать домой. Автобусы и трамваи были забиты пассажирами. В одном из переполненных трамваев произошёл конфуз, о котором «Байкал-Daily» рассказал горожанин.
- Подъехал трамвай и из дверей выпал кондуктор. Она долго не могла попасть внутрь и бегала от одной двери к другой, пытаясь попасть в вагон. А вот я в вагон так и не попал, пришлось ждать другой трамвай, - поделился улан-удэнец.
Однако ближе к восьми часам вечера транспортное сообщение наладилось, и горожане без труда добрались до дома.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пробок с задержкой начался концерт рок-группы «Сезон Дождей», которая впервые выступила с симфоническим оркестром.
Также вчера днём в центре города произошло как минимум два ДТП с участием маршрутных автобусов.
Пробки продолжились сегодня утром. Ждущие в пробке горожане просят неуверенных в себе водителей ездить на общественном транспорте.
Про прогнозам синоптиков, сегодня весь день будет снегопад. В районах республики местами метели. Автоинспекторы отмечают, что из-за непогоды вдвое возросло число ДТП и просят соблюдать правила дорожной безопасности.