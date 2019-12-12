В Улан-Удэ «Сезон дождей» и симфонический оркестр впервые выступили вместе

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с исторического для Бурятии концерта
Накануне, 11 декабря, состоялся концерт бурятской рок-группы «Сезон Дождей» с симфоническим оркестром театра оперы и балета. Дирижировал Виталий Шевелев. Концерт прошёл в рамках фестиваля «Инди-классика», проводимого Бурятской филармонией.
Это первый подобный концерт в Улан-Удэ, где соединили рок и классическую музыку. У горожан этот эксперимент вызвал неподдельный интерес и посмотреть концерт собрался полный зал. Однако выступление началось с небольшим опозданием. Директор филармонии Наталья Уланова объяснила, что это связано со снегопадом, который был накануне в столице Бурятии.
Группа существует уже 10 лет. Концерт рокеры начали со своих хитов. На одной из песен в эмоциональном порыве даже произошёл небольшой конфуз – оторвался провод от микрофона. В этот момент зрители начали поддерживать солиста группы Ивана Уланова и громко аплодировали. Микрофон быстро наладили.
Поскольку концерт проходил в зале театра Бурятской драмы, весь концерт зрители послушно сидели, что несколько непривычно для рок-концерта. Однако горожане активно поддерживали артистов: махали руками, хлопали, немного подпевали.
- Классный был концерт. Было непросто, потому что люди сидели. Для нас это чуть-чуть непривычная история. Но видно было, что зрители всеми своими частями тела, кроме места на котором сидят, пытаются нас поддержать. Танцевали плечами, глазами, подпевали… Классно было, - признался «Байкал-Daily» Иван Уланов.
Чтобы восполнить недостаток контакта со зрителем, в конце мероприятия солист пригласил на сцену зрителей. Все вместе они исполнили часть одной композиции.
- Я думаю, что это потрясающий опыт для нас и, надеюсь, это будет не последний концерт с оркестром. Это очень потрясающее ощущение. Я уверен, что и со стороны смотрится классно и звучит уже намного мощнее. Это действительно про музыку больше, потому что мы там втроём что-то играем себе какие-то неумехи, а здесь уже, как говорится «фирма», - подытожил Иван Уланов после концерта.
Оркестровые партии для этого проекта написал композитор из Бурятии, который сейчас живёт в Москве, Дмитрий Будников.
В Улан-Удэ «Сезон дождей» и симфонический оркестр впервые выступили вместе
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