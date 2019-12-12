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В Бурятии местами метели

В Бурятии местами метели
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 декабря по республике местами небольшой снег

Днём по Прибайкалью и центральным районам местами умеренный снег, позёмка. Ветер северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с, метели. Температура днём 5-10, местами 15-20 мороза, по Прибайкалью до 1 мороза.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с, позёмка. Температура днём 6-8 мороза.
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Приложение распознаёт экспонаты и выводит всю информацию о нём на экран телефона

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