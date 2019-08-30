В Бурятии сельхозучасток зарос травой и кустарниками

Общество, Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Собственнице участка направлено предостережение



Во время осмотра земельного участка сельхозназначения, площадью 5 359 квадратных метров вблизи села Дулан Кабанского района Бурятия, выявлено нарушение.



Выявлено, что земля не используется по назначению, заросла кустарниками и сорняками на 80% от всей площади участка.Земля находится в собственности гражданки России.



- Тем самым не соблюдаются правила противопожарного режима. Согласно законодательству, правообладатели земельных участков сельхозназначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Так как надел находится в собственности менее трёх лет, для профилактики владельцам направлены предостережения.

