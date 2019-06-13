Отключение произошло ещё 9 июня
С 9 июня сидели без света жители отдаленных сёл Менза и Укыр Красночикойского района Забайкальского края. Там произошло аварийное отключение электроэнергии из-за поломки стартера гибридной электростанции.
По словам заместителя министра территориального развития региона Алексея Горенкова, 12 июня стартер доставили в районный центр, и сегодня его отправили в Мензу. Ремонтные работы и запуск электростанции запланированы на 13-14 июня. Электроснабжение восстановят в ближайшее время.
В селах Менза и Укыр проживает более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.
В Забайкалье два села остались без света
Общество, Фото:
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