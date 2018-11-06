В Бурятии устроят «горячую линию» по такси

Вопросы смогут задать все желающие



С 6 по 19 ноября 2018 года будет работать тематическая «горячая линия» по вопросам оказания услуг легкового такси. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.



Желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы по телефонам «горячей линии»: 8 800 350 64 56 (звонок бесплатный), 8 (3012) 37-15-30 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. час.



