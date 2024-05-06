В пригороде Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по настольному теннису

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир проведут в Иволгинске



С 14 по 20 мая в Бурятии состоятся всероссийские соревнования по настольному теннису на призы буддийского университета «Лаши Чойнхорлин». Турнир пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе села Иволгинск. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 22 регионов России, сообщает центр спортивной подготовки РБ.



Программа соревнований



15 мая

10:00 – Квалификационные соревнования. Женщины 1-8 группы

11:30 – Квалификационные соревнования. Женщины 9-16 группы

13:00 – Открытие соревнований

14:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 1-8 группы

16:00 – Квалификационные соревнования. Мужчины 9-16 группы

18:00 – Смешанный парный разряд



16 мая

10:00 – Финальные соревнования. Женщины

13:00 – Парный разряд. Женщины

14.30. – Финальные соревнования. Мужчины

18:00 – Парный разряд. Мужчины



17 мая

10:00 – Финальные соревнования. Мужчины, женщины

12:00 – Награждение. Мужчины, женщины



18 мая

10:00 – Квалификационные соревнования среди юниорок 1-8 группы

11.30 – Квалификационные соревнования среди юниорок 9-16 группы

14:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 1-8 группы

16:00 – Квалификационные соревнования среди юниоров 9-16 группы



19 мая

10:00 – Финальные соревнования среди юниорок

13:00 – Финальные соревнования среди юниоров



20 мая

10:00 – Финальные соревнования среди юниоров и юниорок

12:00 – Награждение победителей и призёров



Возрастное ограничение: 0+.

