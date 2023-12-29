В Улан-Удэ рассказали, как будут работать поликлиники в выходные

Стал известен режим работы городских поликлиник в период новогодних праздников



В Бурятии в министерстве здравоохранения республики рассказали о режиме работ городских поликлиник в Улан-Удэ в новогодние выходные.



Городская поликлиника №1

- Кабинет неотложной помощи, приём 31 декабря, 1, 7 января с 10:00 до 15:00;

- Дежурный врач-терапевт, приём 30 декабря, 2,3,4,5,6,8 января с 9:00 до 12:00;

- Дежурный врач-педиатр, приём 31 декабря с 10:00 до 15:00, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января с 9:00 до 15:00.



Городская поликлиника №2

- 31 декабря 2023, 1, 7 января 2024г. – праздничные и выходные дни;

- 31 декабря 2023, 1, 7 января 2024 г. – кабинет неотложной помощи (бульвар Карла Маркса, 12, каб.100) с 10:00 до 15:00.



Городская поликлиника №3

- Дежурный врач работает 30 декабря 2023 г., 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2024 года с 9:00-15:00;

- Отделение неотложной медицинской помощи работает 30 декабря 2023 г. с 8:00 до 19:00, 1 января 2024 г. с 12:00 до 19:00 и 2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8:00 до 19:00.



Городская поликлиника №4

- 31 декабря 2023г и 7 января 2024 г. - выходные дни;

- 31 декабря 2023 г., 1; 7 января 2024 г. с 10:00 до 15:00 – кабинет неотложной помощи.



Городская поликлиника №5

- 31 декабря 2023 г., 1 и 7 января 2024 г. – выходные дни;

- Бригада неотложной медицинской помощи: 1 января 2024 г. с 12:00 до 19:00; 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2024 г. с 8:00 до 19:00.



Городская поликлиника №6

- 31 декабря 2023 г. и 7 января 2024 г. - выходные дни;

- Бригада неотложной помощи: 30 декабря 2023 г., 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2024 г с 8:00 до 19:00, 1 января 2024 г. с 12:00 до 19:00.



Травматологический пункт по ул. Куйбышева, 18, работает все дни – без выходных, круглосуточно.



Подробный режим работы поликлиник в праздничные дни можно найти на их страницах в социальных сетях.

