В дело вмешалась прокуратура
ООО «Хоринское ТКХ» добывает пресную воду для обеспечения жителей села Хоринск холодной водой. Однако, как выяснила прокурорская проверка, делается это без лицензии на право пользования участком недр.
- В отношении руководителя общества возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Виновному назначен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Кроме того, через суд ресурсоснабжающую организацию обязали получить лицензию на право пользования участком недр для добычи подземных вод. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии пресную воду добывали без лицензии
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