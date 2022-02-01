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В Бурятии пресную воду добывали без лицензии

В Бурятии пресную воду добывали без лицензии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

ООО «Хоринское ТКХ» добывает пресную воду для обеспечения жителей села Хоринск холодной водой. Однако, как выяснила прокурорская проверка, делается это без лицензии на право пользования участком недр.

- В отношении руководителя общества возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Виновному назначен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Кроме того, через суд ресурсоснабжающую организацию обязали получить лицензию на право пользования участком недр для добычи подземных вод. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура водоснабжение

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