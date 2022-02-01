В Бурятии пресную воду добывали без лицензии

В дело вмешалась прокуратура



ООО «Хоринское ТКХ» добывает пресную воду для обеспечения жителей села Хоринск холодной водой. Однако, как выяснила прокурорская проверка, делается это без лицензии на право пользования участком недр.



- В отношении руководителя общества возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». Виновному назначен штраф, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, через суд ресурсоснабжающую организацию обязали получить лицензию на право пользования участком недр для добычи подземных вод. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

