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В Улан-Удэ адвокат обманул клиентку и прикарманил «взятку»

В Улан-Удэ адвокат обманул клиентку и прикарманил «взятку»
Происшествия, 
Уголовное дело и так было бы прекращено

Стали известны подробности уголовного дела, возбуждённого в Улан-Удэ на адвоката. Как сообщал «Байкал-Dailу», член адвокатской палаты Бурятии обвиняется по статье «Предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Причём, как выяснилось, ту самую взятку, которую он выманил с клиентки якобы для подкупа полицейского, попросту прикарманил себе.

По данным следствия, обвиняемый защищал женщину, которая привлекалась к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. В сентябре 2023 года он убедил клиентку в том, что для прекращения уголовного дела необходимо дать следователю полиции взятку в виде ноутбука (стоимостью более 45 тысяч рублей) и предложил стать посредником. Женщина согласилась, отдала адвокату деньги для покупки ноутбука. Однако позже обратилась с заявлением в правоохранительные органы, описав незаконные действия защитника.

- После возбуждения уголовного дела в ходе предварительного следствия было установлено, что адвокат заранее знал, что уголовное преследование в отношении его клиентки будет и так прекращено в связи с истечением сроков давности. Он решил воспользоваться этим для обмана женщины и хищения денег. Придумав историю с взяткой и получив от женщины 46 тысяч рублей, он оставил их себе и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Адвокату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу продолжаются следственные действия. Окончательная квалификация действиям обвиняемого будет дана после сбора и оценки всех доказательств.
адвокаты посредничество во взяточничестве

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