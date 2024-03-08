В Иркутской области невыплата зарплаты довела экс-руководителя до суда

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В Иркутской области четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Черемхово. Он обвиняется в невыплате заработной платы.
- По версии следствия, в период с ноября 2022 года по март 2023 года обвиняемый, являясь руководителем организации, осуществляющей строительство жилых зданий, из личной заинтересованности, полностью не выплачивал сотрудникам заработную плату свыше двух месяцев. Кроме того, свыше трех месяцев частично не оплачивал труд более 40 работникам, чем причинил им материальный ущерб на общую сумму более 6,3 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб возмещён, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Уголовное дело возбуждено следственным комитетом по материалам прокурорской проверки. В настоящее время прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Дело направлено мировому судье по г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области для рассмотрения по существу.
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