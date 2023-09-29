В Улан-Удэ собака напала прямо в квартире на десятимесячную девочку

Пёс укусил ребёнка за щёку



Жительницу бурятской столицы наказали за то, что она недоглядела за своей собакой. Спаниель напал на десятимесячную девочку прямо в квартире. Как выяснилось, мать малышки оставила её на попечение прабабушки. Когда пенсионерка отвлеклась, животное укусило ребёнка за щёку.



На пожилую улан-удэнку составили протокол об административном правонарушении, который рассмотрели на заседании специальной комиссии. Женщину в итоге оштрафовали на пять тысяч рублей.



Как сообщили в мэрии, горожане продолжают нарушать законодательство, не ставят своих питомцев на учёт и отпускают их на самовыгул. После хозяевам приходится оправдываться на заседаниях комиссии и платить штрафы.

