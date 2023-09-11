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В прокуратуре Бурятии обсудили борьбу с киберпреступлениями

В прокуратуре Бурятии обсудили борьбу с киберпреступлениями
Происшествия,  Фото:прокуратура Бурятии
Мошенники стали использовать новые схемы обмана

В прокуратуре Бурятии прошло заседание межведомственной группы по противодействию киберпреступлениям.

В заседании группы приняли работники профильных подразделений прокуратуры, МВД, УФСБ, УФСИН, следственного управления СК России по республике и представители банков.

- Обсуждены проблемы противодействия киберпреступлениям, практика блокировки счетов, используемых для хищения денежных средств, а также вопросы профилактики дистанционного мошенничества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Исполняющий обязанности прокурора Михаил Филичев обратил внимание участников заседания на активизацию IT-преступности, а также активное использование преступниками подменных номеров и новых криминальных технологий. Филичев рекомендовал усилить контроль за банковскими операциями и блокировать счета, используемые для хищения денег.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число мошенничеств по сравнению с прошлым годом выросло на 63 %.

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