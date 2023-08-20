В селе Бурятии чуть не затопило жилые дома

Региональную трассу около него размыло
Накануне в Баргузинском районе размыло региональную автодорогу «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан». Это произошло возле улуса Ярикта.
Вода бежала по трассе бурными потоками. Движение транспорта на этом участке пришлось ограничить. Там приступили к ремонтным работам.
- Из-за дождей была угроза подтопления домов, – рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7». – С дороги решили убрать водопропускную трубу, чтобы увеличить сброс воды.
На трассе пообещали установить новую трубу большего диаметра. Движение восстановили в 20:20 по местному времени.
Региональную трассу около него размыло
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