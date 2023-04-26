В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались доставить телефоны

Сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ пресекли попытку доставить осуждённым телефоны. Изъято два кнопочных телефона и три смартфона.
- В ходе досмотра автотранспорта, заезжающего на территорию исправительного учреждения, обнаружены два полимерных свёртка, внутри которых находилось пять мобильных телефонов. Установлено, что доставить запрещённые предметы намеревался водитель автомобиля 1974 года рождения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Отметим, в соответствии со ст. 19.12 КоАП, передача либо попытка передачи любым способом осуждённым «запрещёнки» влечет наложение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.
Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в исправительной колонии №8 в в одной из посылок обнаружили спрятанные наркотики. Осуждённому пытались доставить их в дезодоранте.