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В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались доставить телефоны

В колонию строгого режима в Улан-Удэ пытались доставить телефоны
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Их пытались провезти на автомобиле

Сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ пресекли попытку доставить осуждённым телефоны. Изъято два кнопочных телефона и три смартфона.

- В ходе досмотра автотранспорта, заезжающего на территорию исправительного учреждения, обнаружены два полимерных свёртка, внутри которых находилось пять мобильных телефонов. Установлено, что доставить запрещённые предметы намеревался водитель автомобиля 1974 года рождения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.


Отметим, в соответствии со ст. 19.12 КоАП, передача либо попытка передачи любым способом осуждённым «запрещёнки» влечет наложение штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в исправительной колонии №8 в в одной из посылок обнаружили спрятанные наркотики. Осуждённому пытались доставить их в дезодоранте.


колония

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