В улан-удэнскую колонию прислали дезодорант с наркотиками

В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ в одной из посылок обнаружили спрятанные наркотики. Осуждённому пытались доставить их в дезодоранте.
- В ходе досмотра поступившей посылки служебная собака по кличке Черон указала на наличие наркотических средств в корпусе шарикового дезодоранта. При вскрытии внутри был обнаружен прозрачный полимерный свёрток с веществом буро-зелёного цвета, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Посылку отправила 39-летняя жительница Кабанского района. Она заявила, что ни о каких наркотиках не знала, а пакет с этим дезодорантом ей передал неизвестный мужчина.
Сейчас устанавливается, кто же пытался прислать наркотики в колонию. Материалы передали следственно-оперативной группе для исследования и возбуждения уголовного дела.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 предотвратили переброс сотовых телефонов.