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В улан-удэнскую колонию прислали дезодорант с наркотиками

В улан-удэнскую колонию прислали дезодорант с наркотиками
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Наркотики почуяла служебная собака

В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ в одной из посылок обнаружили спрятанные наркотики. Осуждённому пытались доставить их в дезодоранте.

- В ходе досмотра поступившей посылки служебная собака по кличке Черон указала на наличие наркотических средств в корпусе шарикового дезодоранта. При вскрытии внутри был обнаружен прозрачный полимерный свёрток с веществом буро-зелёного цвета, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.


Посылку отправила 39-летняя жительница Кабанского района. Она заявила, что ни о каких наркотиках не знала, а пакет с этим дезодорантом ей передал неизвестный мужчина.

Сейчас устанавливается, кто же пытался прислать наркотики в колонию. Материалы передали следственно-оперативной группе для исследования и возбуждения уголовного дела.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 предотвратили переброс сотовых телефонов.


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