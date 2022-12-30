Обстоятельства происшествия устанавливаются
29 декабря около восьми часов вечера в селе Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии на улице Подгорная сгорел автомобиль «Фольксваген».
- В сгоревшем автомобиле на заднем сиденье обнаружен труп мужчины, - сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря в селе Тунка в Тункинском районе на пожаре в частном доме погибли три человека – супружеская пара и сосед. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
27 декабря во время тушения неэксплуатируемого здания в Улан-Удэ нашли тело человека.
В Бурятии в сгоревшей иномарке нашли труп
Происшествия, Фото:
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