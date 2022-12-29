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В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины

В Улан-Удэ по вине пьяного водителя столкнулись четыре машины
Происшествия,  Фото:t.me/avarkomks
Машины врезались друг в друга «паровозиком»

Сегодня утром, 29 декабря, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием сразу четырёх машин. Кадры с места аварии опубликовали аварийные комиссары в Telegram-канале «Аварком Кузов-салон».


По предварительным данным, аварию устроил пьяный водитель Nissan AD.

- В 9:30 41-летний водитель Nissan AD в состоянии алкогольного опьянения двигался со стороны 20 квартала в направлении улицы Лебедева по крайней левой полосе. Подъезжая к светофору, на перекрёстке улиц Дарханская и Ключевская он совершил столкновение со впереди стоящим Chevrolet Lanos, который в последующем столкнулся с Honda Fit. Последняя машина столкнулась c автомобилем Toyota Corolla Fielder, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в утренний час пик на Селенгинском мосту столкнулись три автомобиля, из-за чего образовалась огромная пробка в сторону центра города. 
ДТП

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