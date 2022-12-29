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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП на Селенгинском мосту

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП на Селенгинском мосту
Происшествия,  Фото:t.me/artykovbatyr
Из-за ДТП образовалась огромная пробка

Сегодня, 29 декабря, в утренний час пик на Левом Берегу в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.

Около 7:30 на Селенгинском мосту столкнулись три машины. По предварительным данным, в одитель автомобиля Mitsubishi L200 при перестроении совершил столкновение с автомобилем «Тойота Калдина», после чего врезался ещё и в «Мазда».

- В результате ДТП водитель «Мазды», водитель и пассажир «Тойоты» обратились за медицинской помощью. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.


Из-за аварии образовалась огромная пробка в сторону центра города. Левобережцы жалуются, что не могут уехать: «Пробка с самого Поселья», «Огромнейшая пробка с Селенгинского моста до виадука Поселье», «Уже час стоим», «Многие на работу сегодня опоздают», - пишут местные жители в вайбер-чатах.
ДТП

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