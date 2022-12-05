Врачи боролись за его жизнь две недели
1 декабря 2022 года в Новобрянской участковой больнице в Заиграевском районе Бурятии скончался 62-летний мужчина. В больницу он поступил ранее с ножевым ранением живота. Его доставили из посёлка Онохой.
Установлено, что зарезала мужчину его 53-летняя сожительнице. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Пара жила в посёлке Онохой. По данным следствия, 19 ноября в течение дня они распивали спиртные напитки у знакомых.
- Вечером по возвращении домой на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемая схватила кухонный нож и дважды нанесла им удары в живот сожителя. После этого, опомнившись, женщина вызвала медицинских работников. Потерпевшего госпитализировали. Почти две недели врачи боролись за его жизнь, которую всё же не удалось спасти, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Жительница Бурятии зарезала сожителя
Происшествия, Фото:
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