Фермерам, которые лишились единственного дохода, предстоит отстраивать нажитое тяжёлым трудом
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 19 ноября, в селе Хурамша Иволгинского района произошёл крупный пожар на молочно-товарной ферме. Площадь пожара превысила 500 квадратных метров, ферма оказалась уничтожена дотла.
В одночасье семья фермеров Дагаевых лишилась всего нажитого тяжёлым трудом – молочного цеха, телятника, доильного зала, нескольких морозильных камер, доильного оборудования, танка-охладителя и пр. Огонь полностью уничтожил перерабатывающий цех СППСК «Саран».
Лишь чудом владельцам и сотрудникам фермы удалось спасти скот. Но 220 голов скота оказались без нормальной крыши над головой. Сейчас животные, в том числе малыши-телята, вынужденно живут на улице. Пережить так зиму они, конечно, не смогут.
Семья Дагаевых возводила свою ферму более 30 лет, неустанно трудясь все эти годы. Они доили коров, сами перерабатывали молоко и поставляли натуральную молочную продукцию в торговые точки Улан-Удэ. Для них это был единственный источник дохода. Теперь придётся начинать всё буквально с нуля.
По примерным подсчётам, сумма ущерба составила 15 млн рублей.
Пострадавшие фермеры обратились за помощью к неравнодушным людям.
- Завалы разгребли, расчистили - земляки помогли, родственники приезжали. А вот когда будут строить, возможно, понадобится физическая помощь, - рассказала «Байкал-Daily» Ольга, родственница пострадавших фермеров. - Просим всех неравнодушных жителей оказать помощь в устранении последствий пожара и восстановлении фермы.
Помочь фермерам в восстановлении хозяйства можно, пожертвовав любую сумму.
Реквизиты для перечисления помощи:
Карта привязана к номеру телефона +79835354086. Сбербанк, Тинькофф, Росбанк.
Номер карты Сбербанк 5469980246075960
Получатель Саяна Сергеевна Дагаева.
В Бурятии владельцам сгоревшей фермы нужна помощь
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