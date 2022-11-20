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В Бурятии произошёл крупный пожар на ферме

В Бурятии произошёл крупный пожар на ферме
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Причина пожара - короткое замыкание электропроводки

Накануне, 19 ноября, в 18.48 поступило сообщение о том, что в местности «Нарасун», в 8 км от села Хурамша Иволгинского района произошёл пожар на ферме. На место были направлены пожарные расчёты ПЧ-24, 29 и ПСЧ-73.

Как сообщал «Байкал-Daily», горел брусовой коровник на площади 700 кв.м. «Угрозы распространения огня на жилой дом нет», - рассказали вчера в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Животных выгнали из коровника на безопасное расстояние. В тушении пожара задействовано 7 человек, 4 единицы техники, - сообщали также накануне вечером ГУ МЧС России по Бурятии.

Позже выяснилось, что площадь горения составила 512 кв.м.

По состоянию на 23:30, пожар был ликвидирован.

В результате пожара в здании молочно-товарной фермы полностью сгорели: молочный цех, телятник, подсобное помещение, доильный зал, три морозильные камеры, доильное оборудование и танк-охладитель.

В Главном управлении назвали причину пожара - короткое замыкание электропроводки.  
ферма МЧС

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