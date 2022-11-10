Житель Бурятии убил супружескую пару

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Мужчина совершил убийство спустя короткое время после выхода на свободу



Днём 9 ноября в одном из домов в селе Турунтаево Прибайкальского района были найдены мёртвыми 57-летний мужчина и его 42-летняя сожительница. Они погибли из-за многочисленных ножевых ранений.



Как выяснилось, пару убил 44-летний односельчанин. Не прошло и месяца, как он вышел на свободу из колонии.



- По данным следствия, в конце октября обвиняемый освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание. Он вернулся домой в село Турунтаево и в последующие дни злоупотреблял спиртным. 8 ноября днём он пришёл в гости к односельчанину и его сожительнице, где они стали распивать алкогольные напитки. Через некоторое время хозяин квартиры оскорбил гостя. Из-за этого между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил из кармана нож и нанёс им множество ударов по груди и животу потерпевшего. После чего таким же способом убил его сожительницу, затем покинул дом и скрылся, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Обе жертвы скончались на месте. На следующий день их тела обнаружил сосед.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Задержанный мужчина на допросе дал подробные показания о произошедшем, а также показал место в лесу, куда выкинул орудие преступления. Складной нож был найден, изъят и приобщён к делу.



Мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



