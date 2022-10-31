Проводится доследственная проверка
30 октября в полицию обратилась обеспокоенная жительница города Усолье-Сибирское Иркутской области. Её 28-летняя дочь не открывала дверь квартиры и не выходила на связь. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вскрыли входную дверь. Они обнаружили девушку в ванне уже мёртвой.
Следователи проводят доследственную проверку. Установлено, что на теле нет признаков насильственной смерти.
По предварительным данным, 29 октября произошёл несчастный случай: девушка, находясь в ванне, взяла сотовый телефон, который в это время заряжался, и уронила его в воду. В результате получила удар током.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи призывают быть бдительными и осторожными. Это далеко не первый случай наступления смерти от электротравмы во время водных процедур.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2021 года в Братске произошёл аналогичный несчастный случай. 13-летняя девочка тоже уронила заряжающийся телефон и погибла.
Жительница Иркутской области погибла, уронив в ванну телефон
Происшествия, Фото:
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