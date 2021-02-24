В Братске школьница погибла, уронив в ванну телефон

Девочка взялась за провод зарядного устройства для телефона



22 февраля в квартире дома в городе Братск Иркутской области было обнаружено тело 13-летний девочки. Она погибла в результате несчастного случая от электротравмы. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



По данным следователей, девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном. При этом телефон она поставила на зарядку. По всей видимости, смартфон упал в воду, и девочку ударило током.









