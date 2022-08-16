Экс-высокопоставленный чиновник отправится в колонию вслед за бывшим начальником
В Иркутске суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 4 млн рублей бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Он осуждён за дачу взятки в размере 400 тысяч рублей своему начальнику. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.
Установлено, что в январе-феврале 2020 года замруководителя управления Россельхознадзора передал своему начальнику – главе ведомства – взятку в 400 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, за отсутствие контроля над его работой и работой других подчинённых. Это позволило последним систематически получать взятки от экспортёров древесины за беспрепятственную выдачу им фитосанитарных и карантинных сертификатов.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
В марте 2020 года следственное управление распространило видеокадры с задержанием заместителя руководителя управления Россельхознадзора. На видео попал момент, как обвиняемый пытался съесть улику. Во время обыска он схватил бумагу, затолкал её рот и попытался проглотить, но подавился.
Самого бывшего руководителя управления Россельхознадзора за получение взятки ранее суд приговорил к трём годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн 200 тысяч рублей.
Бывшему замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии дали 7,5 лет
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