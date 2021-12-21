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Бывший руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по ч.5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное в крупном размере».
Следствием и судом установлено, что в начале 2020 года обвиняемый, тогда занимавший должность руководителя управления Россельхознадзора получил от своего заместителя деньги. За взятку он обещал общее покровительство и попустительство по службе, выразившееся, в том числе, в отсутствии контроля за служебной деятельностью последнего и иных должностных лиц управления Россельхознадзора. Общая сумма взятки составила 400 тысяч рублей.
В ходе следствия с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Накануне суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии строгого режима и штрафа в размере 1 млн 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии и других должностных лиц находится в суде на рассмотрении по существу. Фигуранты уголовного дела обвиняются в совершении семи эпизодов получения взятки, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Иркутской области.
Экс-главу Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии отправили в колонию за взятку
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