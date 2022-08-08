Молодой человек после убийства обыскал одежду покойного
В Курумканском районе Бурятии перед судом предстанет 28-летний молодой человек, убивший пенсионера и обокравший его после смерти.
По данным следствия, молодой человек жил в селе Курумкан, нигде не работал, злоупотреблял алкоголем. Днём 13 мая 2022 года возле магазина он повстречал своего бывшего знакомого, который пригласил его в гости.
- Вечером на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора. Обвиняемый стал бить пенсионера кулаками по различным частям тела, после чего поочередно с силой нанёс удары табуретом и металлической заслонкой от печи по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
Затем убийца обыскал одежду покойного. Нашёл и прикарманил 11 тысяч рублей. Лишь после этого скрылся с места.
Тело пенсионера на следующий день обнаружил сосед.
Молодой человек успел покинуть село. Однако вскоре его задержали на одной из животноводческих стоянок.
Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба» направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Бурятии парень до смерти избил пенсионера заслонкой от печи
Происшествия, Фото:
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